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МТС и Университет ИТМО будут обучать разговорному искусственному интеллекту

Бизнес Кадры Телеком

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Университет ИТМО объявили об открытии специализации «Технологии разговорного интеллекта» внутри магистерской программы «Системное и прикладное программное обеспечение» на факультете компьютерных технологий и управления. Прием на программу уже ведется, обучение начнется этой осенью.

Разговорный искусственный интеллект — это один из основных типов технологий искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет машине участвовать в диалоге с человеком на естественном языке, захватывать контекст и предоставлять разумные ответы. На базе этих технологий построены чат-боты, которые могут отвечать на вопрос по телефону, в мессенджере или на сайте, а также умные колонки, персональные ассистенты вроде Siri или Google Assistant в смартфонах и говорящие роботы. Внутри новой специализации студенты Университета ИТМО будут заниматься разработкой системы распознавания речи, генерации и анализа шумов, получат специфические знания, которые позволят им работать в совместных исследовательских проектах с компанией МТС и создавать различные приложения современного ИИ. Это диалоговые ассистенты, системы голосового управления, базы знаний.

В первый набор по специализации «Технологии разговорного интеллекта» планируется принять 15 человек. Программа ориентирована на студентов с опытом в программировании, которым также знакомы основы ИИ. Дисциплины, которые освоят будущие магистры во время обучения, будут включать автоматизированный анализ текста, графовые базы знаний, архитектуру диалоговых систем. Студенты получат возможность проходить стажировки в центре искусственного интеллекта МТС, а также писать научные работы под руководством экспертов компании. На территории Университета ИТМО будет открыта лаборатория по ИИ, где магистранты смогут проходить практику и участвовать в мастер-классах, митапах и хакатонах вместе с представителями МТС.

«Решения, созданные с помощью технологий разговорного интеллекта, уже плотно вошли в нашу жизнь. Рынок инновационных продуктов, таких как голосовые помощники и виртуальные ассистенты, непрерывно растет, поэтому сейчас важно сделать вклад в образование будущих экспертов индустрии и тем самым обеспечить эффективное развитие отрасли, чтобы поддержать позицию нашей страны в сфере искусственного интеллекта. МТС уже сотрудничает с несколькими университетами и научными центрами в разных регионах и намерена расширять взаимодействие с образовательными институтами», – сказал директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

«Мы успешно сотрудничаем с МТС в рамках научных исследований по направлению "Разговорный интеллект" уже более двух лет. Внутри университета будет создан небольшой офис-коворкинг, в котором студенты будут не только учиться, но и работать над проектами, в том числе под руководством ведущих специалистов МТС. Мы видим будущее за такой формой образования, так как в совокупности с новейшими формами обучения, такими как адаптивное модульное смешанное и онлайн-обучение, индивидуальные траектории и проектная работа, мы получим на выходе из магистратуры уже вполне сложившихся специалистов, способных стать лидерами в своих командах», – отметил руководитель международной лаборатории «Интеллектуальные методы обработки информации и семантические технологии» Университета ИТМО Дмитрий Муромцев.



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