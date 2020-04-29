Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей»

Министерство здравоохранения Краснодарского края и мобильный оператор Danycom.Mobile запустили бессрочный социальный проект «Бесплатная связь для врачей». Краевые медики получат мобильные телефоны и SIM-карты с бесплатной связью, которые будут использовать при планировании выездного графика и посещений пациентов на дому.

Danycom.Mobile передал мобильные устройства и SIM-карты с бесплатным тарифом Министерству здравоохранения Краснодарского края. Бессрочный социальный проект «Бесплатная связь для врачей» подразумевает, что телефоны будут использовать врачи, выезжающие к пациентам на дом. Кроме того, бесплатную связь получат сотрудники регистратур поликлиник и больниц, которые организуют и координируют выездной график врачей.

В качестве устройств выбраны телефоны с большими кнопками набора номера и крупными цифровыми обозначениями. Это необходимо для комфортного соблюдения медиками требований по использованию средств индивидуальной защиты. Врач, работающий на выездах с противоэпидемическими показаниями, использует не только перчатки, но и специальные очки, респиратор, защитный костюм. Все это ограничивает привычное использование мобильных устройств.

Среди обязательных функций в гаджетах предусмотрены кнопка SOS для экстренной связи и фонарик для удобства передвижения и работы в плохо освещенных условиях (в темное время суток, в слабоосвещенных подъездах домов и т. п.). Тип экрана позволит избежать случайной активации телефона и его функций при соприкосновении с защитными средствами лица. К телефону и SIM-картам прилагается памятка абонента по правилам активации бесплатной связи.

«Врачи Краснодарского края в условиях профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 переживают на себе большую нагрузку в разных аспектах. К примеру, координация и обмен информацией между мобильными бригадами, регистраторами поликлиник и больниц происходит с персональных телефонов. По нашим данным, ежедневный голосовой трафик составляет несколько десятков минут, – сказала Нафисет Тхакушинова, главный врач ГБУЗ "Специализированная клиническая детская инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей. – Взаимопомощь государства и бизнеса в сложившейся кризисной ситуации важна как никогда. ГК Danycom предложила помощь в организации коммуникаций между врачами и медицинскими учреждениями, что позволит снизить траты личных средств на услуги связи».

«Врачи районных поликлиник ежедневно посещают десятки пациентов на дому, в том числе тех, кто входит в группу риска по COVID-19 или вернулся из эпидемиологически неблагополучных регионов. При этом медики постоянно обмениваются информацией с регистраторами, получают новые адреса для посещения, используя личные телефоны. Предоставленные в рамках проекта тарифы Danycom.Mobile позволят врачам разговаривать внутри сети бесплатно и без ограничений. При этом и после окончания эпидемиологической ситуации телефоны и SIM-карты останутся у медицинских сотрудников», – сказал директор по развитию и управлению продуктами ГК Danycom Петр Кушиков.