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Tele2 начал бесконтактную выдачу SIM-карт в салонах связи

Телеком Мобильная связь Ритейл Розница

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи. При необходимости клиент может зайти в точку продаж и без участия продавца выбрать номер, взять SIM-карту и активировать ее самостоятельно. Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора.

Минкомсвязи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 80% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

В период пандемии очень важно оставаться на связи с родными, близкими, друзьями и коллегами. Поэтому во всех регионах присутствия оператор запустил возможность самообслуживания в салонах связи. В розничной сети Tele2 клиент может без контакта с продавцом выбрать номер, взять бесплатно SIM-карту и активировать ее дома.

Компании важно в сложившейся ситуации предоставить клиентам возможность решать вопросы в удобном формате, при этом соблюдая рекомендации по самоизоляции. Оператор напоминает, что оформить новый номер можно не только в салоне связи, но и онлайн с доставкой. Новые реалии спровоцировали резкий рост заказов в интернет-магазине Tele2. Так, c 1 по 20 апреля количество SIM-карт Tele2, отправленных курьерами на дом, выросло на 405% по сравнению с аналогичным периодом марта. Курьеры бесплатно доставляют заказы домой, а клиенты могут пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту за час с помощью «Яндекс.Такси». Водители, сотрудничающие с сервисом, доставят SIM-карты клиентам на дом. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

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