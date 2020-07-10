Samsung представляет полностью виртуализированную сеть 5G RAN, готовую к коммерческому использованию

Компания Samsung Electronics представила новое полностью виртуализированное 5G-решение радиодоступа (vRAN) операторского класса, запуск в коммерческую эксплуатацию которого планируется в III квартале 2020 г. Новая разработка расширит возможности операторов мобильной связи, которые стремятся к повышению эффективности, сокращению затрат и упрощению управления при развертывания программной инфраструктуры связи 5G.

Samsung 5G vRAN состоит из виртуализированного центрального блока (vCU), виртуализированного распределенного блока (vDU) и широкого спектра радиоблоков, обеспечивающих плавный переход к стандарту пятого поколения. Благодаря замене выделенного аппаратного оборудования основной полосы частот, которое используется в традиционной архитектуре RAN, на программные элементы на универсальной вычислительной платформе, мобильные операторы смогут с легкостью масштабировать емкость и производительность сетей 5G, добавлять новые функции и возможность поддержки нескольких архитектур.

Новое решение поможет сократить затраты на обслуживание после перехода на готовую к коммерческому использованию платформу COTS на базе x86, не менее надежную, чем традиционные сети RAN. Серверы на базе COTS x86 – это стандартные и легко доступные вычислительные элементы от обширной экосистемы поставщиков. Сегодня операторы связи применяют их в различных технологических целях.

Решение Samsung 5G vCU было впервые запущено в коммерческую эксплуатацию в апреле 2019 г. и в настоящее время используется коммерческими операторами мобильной связи в Японии, Корее и США. Комбинация vDU и vCU позволяет предоставить полностью виртуализированный доступ 5G vRAN. В сочетании с виртуализированным ядром Samsung 4G / 5G, оператор сможет реализовать комплексную программную радиосвязь и базовую сеть, работающую на серверах COTS x86. Компания продолжит тестирование vDU в Северной Америке во второй половине 2020 г.

Samsung vRAN работает на серверах COTS на базе x86, с аппаратными ускорителями или без них, в зависимости от таких факторов, как общая пропускная способность. Samsung продемонстрировала возможности vRAN своим клиентам в апреле 2020 г., доказав возможность полной виртуализации с помощью функций основной полосы частот 5G New Radio (NR) в программном обеспечении, работающем на сервере COTS на базе x86.

Результаты демонстрации соответствовали производительности базовой полосы на базе устаревшего оборудования. В ходе тестирования использовались сотовые алгоритмы Samsung, проверенные в полевых условиях при тестировании технологии Dynamic Spectrum Sharing (DSS), которая помогает операторам использовать преимущества 5G в полосах частот 4G и обеспечивает плавный переход к связи следующего поколения.