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Спецпроекты

ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Компания ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, основала Лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G в городе Нанкин, Китай.

С целью изучения и проверки новых технологий, моделей для промышленного Интернета эта лаборатория была включена в список первых лабораторий Альянса промышленного Интернета (AII).

Лаборатория сосредоточится на сети 5G, технологиях MEC и совместной производственной облачной платформе, а также на исследованиях по интегрированной архитектуре «5G + Безопасность промышленного Интернета». Главной задачей подразделения станет создание возможностей для самоадаптирующейся, саморазвивающейся и независимой системы безопасности промышленного Интернета, что позволит строить сети по принципу нулевого доверия (Zero Trust) в противовес традиционной концепции проектирования систем безопасности, основанной на «ограничении доверия» (Trust Boundary).

Кроме этого, лаборатория также создаст промышленную сеть Интернет-безопасности 5G, чтобы облегчить проверку и внедрение решений безопасности, основанных на сервисных сценариях.

С помощью Лаборатории промышленной безопасности Интернета 5G ZTE ускорит инновационные исследования, проверку и внедрение технических решений для промышленного Интернета в различных сценариях, что послужит стимулом для развития безопасности промышленного Интернета 5G.

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