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Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал музыкальные предпочтения абонентов в приложении «Звук». В большинстве регионов пользователи сервиса слушают поп-музыку. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях предпочитают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B.

Мобильное приложение «Звук» позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые композиции на смартфон и воспроизводить их офлайн.

Tele2 проанализировала результаты работы приложения. В первом полугодии 2020 г. количество пользователей сервиса среди абонентов оператора по России выросло на 123% год к году. Максимальный прирост на 281% зафиксирован в Ярославле, на 244% – в Биробиджане и на 237% – в Иванове. В Москве количество пользователей увеличилось на 124%.

В среднем по России абоненты Tele2 использовали приложение «Звук» более 67 минут в сутки. Больше всего в первом полугодии 2020 г. музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Пензенской области: в среднем абоненты тратили на это более 87 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Брянской области, которые посвящали музыке 81 минуту. В лидерах по прослушиванию композиций с помощью приложения также пользователи из Кировской области и Республики Коми. На долю каждого региона приходится по 77 минут. В столице слушают музыку по 66 минут в день, а в Санкт-Петербурге – по 69.

В основном абоненты отдают предпочтение музыке в стиле поп. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях больше слушают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B. Так, в топ-5 вошли: «Луна не знает пути» – Тайпан, Agunda; «Девочка, танцуй» – Artik & Asti; «Любимка» – Niletto; «Увезите меня на дип-хаус» – Gayazov$ Brother$; «Ратататата» – Morgenshtern, Витя АК.

Чтобы воспользоваться приложением «Звук», его необходимо скачать в Google Play или App Store и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон, а также полностью отключает рекламу внутри приложения. Стоимость подключения для абонентов Tele2 составляет 9,5 руб. в сутки.



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