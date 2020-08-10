Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщил о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 7 августа 2020 г. в заочной форме, акционеры приняли следующие решения: утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2019 финансовый год; утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд руб. (77% от свободного денежного потока за 2019 г.). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 5 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 5 руб. на одну акцию. По состоянию на 21 августа 2020 г. будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г.; избрали следующий состав совета директоров и ревизионной комиссии.

Совет директоров: Кирилл Дмитриев; Антон Златопольский; Сергей Иванов; Алексей Иванченко; Андрей Костин; Михаил Осеевский; Вадим Семенов; Антон Устинов; Дмитрий Чернышенко; Елена Шмелева; Алексей Яковицкий.

Ревизионная комиссия: Игорь Беликов; Павел Бучнев; Валентина Веремьянина; Антон Дмитриев; Андрей Канцуров; Михаил Краснов; Анна Чижикова.

Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределённой прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, а также проголосовали за новую редакцию устава.