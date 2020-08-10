«Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на мощностях Рязанского радиозавода. Новую производственную линию, оснащенную «умными» рабочими местами, осмотрел индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко во время рабочего визита в Рязань.

Новая DMR-аппаратура, разработанная концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника»), включает в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Устройства могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях, а также предприятиях добывающих отраслей.

Новейшие средства связи отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и системой шифрования.

«Запуск серийного производства DMR-радиостанций – яркий пример диверсификации продукции "Ростеха". В основе новой линейки для гражданского рынка лежат опыт и компетенции наших предприятий в сфере военных средств связи, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. В этом году мы планируем производство установочной партии изделий в 2 тыс. штук, а с 2021 г. мощности будут увеличены до 10 тыс. штук в год», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. В разработке использованы технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами РФ. Новые радиостанции имеют сертификаты регистрации ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO). Полученные документы дают право продавать технику на территории Европейского Союза.

При производстве новых DMR-радиостанций используются «умные» рабочие места. Специальный программно-аналитический комплекс включает в себя компьютер с загруженным алгоритмом операций по каждому изделию. Сотрудник с помощью сканера считывает штрих-код с поступившего ему для работы изделия и на экран выводится интерактивная инструкция с последовательностью шагов. Система позволяет снизить влияние человеческого фактора, отслеживать производственный цикл, фиксировать фактическую трудоемкость, а также хранить историю всех производственных операций, выполненных по каждому изделию.