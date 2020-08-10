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В Югре реализуется проект «IT-стойбище»

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе

В Нижневартовском районе подключена еще одна точка доступа из 17 запланированных в этом году в рамках проекта «IT-стойбище».

На стойбище коренного жителя округа установлено спутниковое оборудование связи для организации доступа в интернет и проведено его тестовое подключение. Таким образом, услугами связи обеспечены три стойбища, в которых проживает четыре семьи из 37 человек.

Благодаря подключению к интернету, жители отдаленных территорий могут пользоваться порталом госуслуг и другими социально значимыми сервисами. Ранее для получения государственных и муниципальных услуг им приходилось ехать в районные центры и обращаться в различные ведомства.

Напомним, региональный проект «IT-стойбище» стал уникальным для России – Югра стала первой территорией, где доступом к широкополосному интернету обеспечиваются жители, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами. Опытом Югры уже заинтересовались как северные регионы России, так и другие страны.

В 2018 г. пилотной площадкой стало стойбище Василия Пяка на территории природного парка «Нумто» Белоярского района. Сейчас ИТ-стойбища действуют в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах. Проект рассчитан до 2021 г. и к этому времени он охватит более 2 тыс. человек.

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