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Ericsson заключил соглашения о развертывании коммерческих 5G-сетей со 100 операторами

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Ericsson заключила 100 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с различными операторами, причем о 58 из них объявлено публично. В настоящее время на оборудовании Ericsson работают 56 коммерческих 5G-сетей на пяти континентах. Сотой по счету стала 5G-сделка с оператором Telekom Slovenij, анонсированная сегодня.

О заключении первого партнерского 5G-соглашения компания объявила в 2014 г. Затем были заключены первые соглашения о намерениях, за которыми последовали испытания технологии 5G NR и контракты на развертывание сетей. Первая коммерческая сеть 5G была запущена в 2018 г.

Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для сети радиодоступа, опорной и транспортной сетей 5G. На оборудовании компании развернуты 5G-сети с неавтономной и автономной архитектурой, а также сети на базе технологии динамического перераспределения частотного ресурса — Ericsson Spectrum Sharing. В сетях используется двухрежимное 5G-ядро со встроенной поддержкой облачных функций.

На оборудовании Ericsson развернуты сети улучшенного мобильного широкополосного доступа и сети фиксировано-беспроводного доступа в высоком, среднем и низком частотных диапазонах в условиях городской застройки, а также в пригородах и отдаленных районах. На ряде развитых 5G¬-рынков операторы предлагают образовательные и развлекательные услуги с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.

Ericsson провел большую совместную работу с операторами, университетами, технологическими институтами и отраслевыми партнерами, благодаря которой были созданы 5G-кейсы для бизнеса и пользователей. В их числе — автоматизация заводов, умные офисы, телехирургия и другие кейсы для предприятий и приложения для Индустрии 4.0. В результате некоторых из этих партнерств были развернуты технологические 5G-сети, в том числе на заводах компании Ericsson в разных странах мира.

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