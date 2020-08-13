«Росэлектроника» разработала комплекс высокоскоростной беспроводной передачи данных на большие расстояния

НПП «Радиосвязь» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработало оборудование беспроводного доступа, обеспечивающее передачу данных со скоростью до 50 Мбит/с на расстояние до 80 км. Оно позволит оперативно разворачивать широкополосные сети связи в районах со слабо развитой телекоммуникационной инфраструктурой.

Основная функция комплекса «Степь» – организация стационарной и подвижной связи на участке «последней мили». В комплект входит точка доступа, которая интегрируется с наземной инфраструктурой связи и действует как ретранслятор. Для подключения удаленных пользователей к сети используются абонентские устройства, действующие в качестве мобильных модемов. Оборудование выдерживает экстремальные температуры от -50 до +65 градусов и защищено от влияния осадков.

«Новый комплекс позволяет создавать высокоскоростные надежные защищенные сети для передачи больших объемов информации на территориях, расположенных вдали от инфраструктуры связи. Аппаратура будет востребована при проведении спасательных операций, строительных работ, на удаленных промышленных объектах. Оборудование не требует прокладки кабеля, что сокращает издержки на запуск системы по сравнению с другими способами подключения», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

«Степь» может использоваться как для построения сетей с архитектурой «точка-точка», так и «точка-многоточка». Аппаратура гарантирует помехоустойчивость связи за счет применения технологий псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) и когнитивного радио. Оборудование представлено в трех различных модификациях для работы в диапазонах 2,1-2,5 ГГц, 5,6-6,4 ГГц и 10,1-10,7 ГГц, совместимо с всенаправленными, направленными (ФАР), секторными антеннами, а также антеннами с АФАР (активная фазированная антенная решетка).