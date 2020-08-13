Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Росэлектроника» разработала комплекс высокоскоростной беспроводной передачи данных на большие расстояния

Телеком Беспроводная связь ИТ в госсекторе Техника

НПП «Радиосвязь» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработало оборудование беспроводного доступа, обеспечивающее передачу данных со скоростью до 50 Мбит/с на расстояние до 80 км. Оно позволит оперативно разворачивать широкополосные сети связи в районах со слабо развитой телекоммуникационной инфраструктурой.

Основная функция комплекса «Степь» – организация стационарной и подвижной связи на участке «последней мили». В комплект входит точка доступа, которая интегрируется с наземной инфраструктурой связи и действует как ретранслятор. Для подключения удаленных пользователей к сети используются абонентские устройства, действующие в качестве мобильных модемов. Оборудование выдерживает экстремальные температуры от -50 до +65 градусов и защищено от влияния осадков.

«Новый комплекс позволяет создавать высокоскоростные надежные защищенные сети для передачи больших объемов информации на территориях, расположенных вдали от инфраструктуры связи. Аппаратура будет востребована при проведении спасательных операций, строительных работ, на удаленных промышленных объектах. Оборудование не требует прокладки кабеля, что сокращает издержки на запуск системы по сравнению с другими способами подключения», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

«Степь» может использоваться как для построения сетей с архитектурой «точка-точка», так и «точка-многоточка». Аппаратура гарантирует помехоустойчивость связи за счет применения технологий псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) и когнитивного радио. Оборудование представлено в трех различных модификациях для работы в диапазонах 2,1-2,5 ГГц, 5,6-6,4 ГГц и 10,1-10,7 ГГц, совместимо с всенаправленными, направленными (ФАР), секторными антеннами, а также антеннами с АФАР (активная фазированная антенная решетка).



Другие материалы рубрики

Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»

CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

«Билайн» массово сокращает сеть салонов связи

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов