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ALE и RingCentral представили новое межбрендовое облачное решение

Телеком Облака

Alcatel-Lucent Enterprise, поставщик коммуникационных, сетевых и облачных решений, и RingCentral заключили стратегическое партнерство и представили на рынке новое межбрендовое облачное решение Rainbow Office powered by RingCentral. RingCentral и Alcatel-Lucent Enterprise будут совместно разрабатывать программы, которые «позволят обеим компаниям стать лидером в области облачных коммуникационных услуг для корпоративного рынка».

«Мы рады сотрудничать с Alcatel-Lucent Enterprise, чтобы предложить наши лучшие в отрасли решения для облачных коммуникаций клиентам и партнерам компании, – сказал Влад Шмунис (Vlad Shmunis), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании RingCentral. – Присутствие Alcatel-Lucent Enterprise в Европе и в других регионах расширит наши возможности, чтобы совместными усилиями помочь клиентам и партнерам ускорить переход на облачные коммуникационные решения».

Миссия Alcatel-Lucent Enterprise – предоставить предприятиям с вертикальным бизнес-подходом специализированные технологические решения для организации сетей, коммуникаций и облачных вычислений. Rainbow Office powered by RingCentral расширит ассортимент облачных продуктов компании для того, чтобы ее клиенты могли ускорить реализацию своих проектов цифровой трансформации с помощью сервисов унифицированных коммуникаций (Unified Communications as a Service, UCaaS).

«В современном мире клиентам требуются гибкие, надежные и безопасные облачные решения для коммуникаций и совместной работы, – сказал Джек Чен (Jack Chen), главный исполнительный директор компании Alcatel-Lucent Enterprise. – Это стратегическое партнерство позволяет нам предлагать нашим клиентам и партнерам более широкий выбор передовых облачных решений для полного удовлетворения потребностей их бизнеса. Это партнерство также позволит Alcatel-Lucent Enterprise ускорить развитие и трансформацию нашего облачного бизнеса, чтобы стать ведущей компанией на рынке облачных решений в Европе и за ее пределами, сосредоточив внимание на вертикальных решениях и услугах. Это откроет широкие возможности для нашей экосистемы бизнес-партнеров и создаст дополнительные ценности для наших клиентов».

Решение Rainbow Office powered by RingCentral будет представлено на рынке в I квартале 2021 г.

В соответствии с коммерческим соглашением обе компании будут предоставлять ресурсы для развития, стимулирования продаж и маркетинга Rainbow Office powered by RingCentral. RingCentral заплатит Alcatel-Lucent Enterprise $100 млн наличными за эксклюзивный доступ, обязательство по минимальному количеству лицензий и будущие комиссионные.

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