«Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти

«Билайн» объявил о расширении покрытия сети в Санкт-Петербурге и Ленобласти за счет строительства более 1,5 тыс. новых базовых станций в совокупности в 2020 г. в рамках масштабного инфраструктурного проекта «Суперсити». Это позволит абонентам «Билайна» быстрее загружать видео высокого разрешения или другие тяжелые файлы и сделать разговоры более комфортными.

За восемь месяцев 2020 г. уже построено больше половины из запланированных 1,5 тыс. вышек. Новые базовые станции появились в районах Петербурга: Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Красногвардейском, Калининском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Курортном, в Кронштадте, а также в пригородах Кудрово и Мурино.

Для того, чтобы обеспечить качественной связью клиентов на дачах и в городах Ленинградской области были смонтированы дополнительные базовые станции в Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Всеволожске, Волхове, Тосно, Луге, а также в садоводческих массивах и поселках Мшинская, Чаща, Сиверский, Синявино, Дунай, Яковлево, Горьковское, Тарасово и многих других.

Строительство новой инфраструктуры планируется с учетом потребностей клиентов компании и на основе их оценки качества услуг «Билайна». Отдельное внимание оператор уделит оставшимся «белым пятнам» в покрытии, а также новостройкам в городе и области. В местах, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом, оператор увеличивает емкость сети, разворачивая такие технологии как LTE MIMO 4*4 и Carrier Aggregation для того, чтобы мобильный интернет был доступен на высокой скорости всем клиентам даже при возрастающем объеме трафика.

Важным этапом «Суперсити» станет развертывание сети в перегонах петербургского метро в рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи. На данный момент у «Билайн» есть связь и мобильный интернет в вестибюлях метро и на платформах станций, а текущие работы позволят обеспечить абонентов оператора устойчивым сигналом в перегонах между станциями.

Также «Билайн» продолжает работу над улучшением покрытия и устанавливает дополнительные базовые станции на трассе М-11, КАД и ЗСД, чтобы клиенты компании в дороге оставались на связи с близкими.