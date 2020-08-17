Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн»

«Билайн» совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабель Порт. На примере популярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения.

Пилотная зона 5G «Билайн» впервые будет развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны «Билайн» используется коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутер (CPE) на базе модемной радио системы Qualcomm Snapdragon X55. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-Петербурге, «Билайн» получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц).

В этой зоне пользователи смогут поиграть в популярные компьютерные игры, представленные в облачном игровом сервисе Beeline Gaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах. Доступ к сети пятого поколения для смартфонов будет организован с помощью Wi-Fi-роутера 5G CPE (Customer Premises Equipment), для игровых приставок, ноутбуков и мониторов - с помощью широкополосного доступа в интернет от «Билайн». В сервисе представлено более 550 требовательных и популярных компьютерных игр, часть из которых является бесплатными.

Для комфортного облачного гейминга нужна высокая скорость передачи данных и низкие задержки, которыми отличается 5G. Кроме этого, с сервисом Beeline Gaming и 5G необязательно будет покупать мощный компьютер, чтобы играть или потреблять другой тяжелый контент онлайн. Причем это можно будет делать с помощью любого девайса.

Зона 5G VR Gaming

В этой зоне игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра в жанре «шутер», которую создала команда District Zero Studios, будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением.

Очки виртуальной реальности последнего поколения Oculus Quest в сочетании с последними технологиями беспроводной сети передачи данных от «Билайн», интегрированные командой District Zero Studios|OVRPOWER для многопользовательского сценария, переносят игроков в виртуальный мир. Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку «Билайн» на пространстве СевКабель. Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.

Комплекты оборудования в этой зоне будут подключены к сетям 5G и помогут игрокам получить новый пользовательский опыт: они демонстрируют преимущества новых технологий, таких как высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка - одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности. Пользователи активных VR-игр могут испытывать неприятные ощущения, связанные с работой вестибулярного аппарата, если происходит задержка отображения картинки, и система недостаточно оперативно реагирует на действия игрока в реальном мире. Технология 5G полностью нивелирует такие ситуации за счет низкой задержки и полной синхронизации между изображением в очках и откликом на действия пользователя, а также обеспечивает четкую синхронизации между игроками и каждым объектом взаимодействия.