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РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье

Телеком
, Текст: Эльяс Касми

РТКОММ подключил точки доступа к услуге скоростного спутникового интернета для вахтовых рабочих золотодобывающей компании «Вертикаль» в Забайкальском крае. Точки доступа расположены в приисковых поселках Катанца, Таежный и Хилкотой. Услуга предоставляется на скорости до 45 Мбит/с.

Работники компании «Вертикаль», занятые на приисках, могут пользоваться всеми преимуществами полноценного доступа в интернет и, в том числе, быть на связи с близкими родственниками, оставшимися в месте их постоянного проживания.

«С помощью наших партнеров – официального дилера РТКОММ в Забайкалье – в приисковых поселках предприятия «Вертикаль» были установлены спутниковые станции, организованы сети Wi-Fi. При этом мы заключили договоры на оказание услуг связи с каждым сотрудником компании-клиента. Чтобы оплатить свой тарифный план, работнику достаточно воспользоваться личным кабинетом абонента. Это создает для пользователей на удаленных приисковых территориях комфортные условия труда без необходимости покидать территорию поселка во время несения вахты», – отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

«Отсутствие любых видов связи на удаленных территориях – застарелая проблема для многих добывающих компаний, привлекающих на работу сотрудников вахтовым методом. Но благодаря спутниковому интернету от РТКОММ, мы ее успешно решили. Теперь у нас есть возможность организации жизни онлайн для всех сотрудников компании, работающих на самых отдаленных участках наших приисков», – сказал генеральный директор ООО «Вертикаль» Сергей Корешков.

На территории Забайкалья услуги подключения к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ осуществляет официальный дилер – компания С-Телеком (г.Чита).

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