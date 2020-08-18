Danycom.Mobile увеличил продажу дополнительных пакетов трафика

Абоненты мобильного оператора Danycom.Mobile, входящего в ГК Danycom, все чаще приобретают дополнительные пакеты трафика для более рационального использования бюджета. Самым популярным сегментом остается интернет. Об этом CNews сообщили в ГК Danycom.

В частности, в июле 2020 г. продажи дополнительных пакетов выросли на 12,5% относительно июня. Это привело к росту выручки оператора за дополнительные пакеты на 7,5% месяц к месяцу. Чаще всего абоненты приобретали пакет интернета – 100 МБ. Чуть реже – 1 ГБ. Замыкают тройку самых популярных пакетов минуты голосовых вызовов. В этом сегменте наиболее востребованным остается пакет – 30 минут разговоров. Чаще всего пакеты трафика приобретали абоненты, пользующиеся тарифными планами «Бесплатный» и «Звони бесплатно».

«Продуктовая линейка Danycom.Mobile позволяет пользоваться опциями, с помощью которых абоненты остаются на связи и при этом рационально используют бюджет. Пользовательский опыт показал, что объединение трафика дополнительных пакетов с бесплатными тарифами позволяет настроить тарифный план под потребности каждого конкретного абонента», – сказала руководитель департамента маркетинга и PR ГК Danycom Елена Плеханова.