Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал работу сервиса «Автоплатеж». За семь месяцев 2020 г. количество пользователей увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты могут настроить автоплатеж по сумме абонентской платы, по определенному временному периоду или по порогу баланса.

Tele2 зафиксировала рост популярности услуги «Автоплатеж». Это сервис, который позволяет настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона с банковской карты без комиссии. За семь месяцев 2020 г. количество подключений опции выросло в два раза год к году.

Такой существенный рост обусловлен развитием платформы Tele2Pay. В этом году сервис был усовершенствован – клиенту больше не нужно настраивать сумму и дату списания денежных средств за тариф. Платформа Tele2Pay автоматически выяснит эти параметры и обеспечит пополнение баланса на сумму абонентской платы. Для подключения услуги нужно привязать банковскую карту в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».

Помимо автоплатежей по абонентской плате, клиенты также могут настроить пополнение счета по временному периоду, например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а также по порогу баланса ниже суммы, установленной абонентом (если баланс становится ниже этой суммы, срабатывает пополнение). Последняя опция удобна для дополнительных услуг или тарифа c посуточной оплатой. Если в прошлом году распределение автоплатежей по периоду и по порогу составляло 55% и 45% соответственно, то в 2020 г. абсолютным лидером по подключениям стало пополнение по абонентской плате. Доля таких автоплатежей превышает 80% от новых подключений услуги и продолжает расти. Далее по популярности следует пополнение счета по временному периоду с показателем 10%-12%, и замыкает тройку автоплатеж по порогу баланса.

При подключении услуги «Автоплатеж» в рамках программы «Выгодно вместе» абонент может сэкономить на ежемесячных платежах за связь до 20%. Чтобы получить скидку, нужно в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» создать группу от трех до пяти пользователей, подключить услугу «Автоплатеж» для каждого номера и своевременно вносить абонентскую плату. Так, скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников – 15%. Если в рамках услуги «Автоплатеж» привязана карта Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить выгоду до 20%.