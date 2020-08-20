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«Мегафон» запустил продажу сим-карт в «Яндекс.лавке»

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

«Мегафон» запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров «Яндекс.лавка». Получить сим-карту можно уже через 10-15 минут после заказа, самостоятельно активировать ее через мобильное приложение «Мегафона» и сразу выйти на связь.

На онлайн-ресурсы приходится более 10% продаж сим-карт «Мегафона» с саморегистрацией. Сотрудничество с «Яндекс.лавкой» позволит компании расширить дистрибуцию в онлайн-каналах и максимально сократить время доставки.

Сим-карты «Мегафона» можно купить на территории покрытия сервиса «Яндекс.лавка» в Москве и Московской области, а на следующей неделе эта возможность появится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде.

«Мы начали активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале 2020 г. В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с «Яндекс.лавкой» позволяет нам существенно сократить время доставки – уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться мобильным интернетом от «Мегафона», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Стоимость сим-карты составляет 300 руб., такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим‑карту можно самостоятельно через мобильное приложение «Мегафона», в том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Это займет не более 5‑10 минут. Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте.

При авторизации можно выбрать любой подходящий тарифный план, в том числе новой линейки «#БезПереплат», которая позволяет переносить оплаченные гигабайты интернета и использовать их, когда удобно, бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках — защита от них включена во все тарифные планы.

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