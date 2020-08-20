Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк

Сетелем Банк и СберМобайл (входят в экосистему Сбербанка) заключили договор, в рамках которого подключиться к оператору связи СберМобайл теперь можно через представителя банка в местах обслуживания клиентов.

Сейчас услуга доступна в 15 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Перми, Омске, Кемерове и Самаре. В дальнейшем список регионов планируется расширить.

Чтобы подключиться к СберМобайл, необходимо всего три шага: обратиться к сотруднику Сетелем Банка; согласовать условия оказания услуг связи; получить сим-карту с новым номером или оформить «перенос номера» от другого оператора.

Для оформления нужен только паспорт, никаких бумажных документов заполнять не понадобится.

Управлять своим тарифом можно через удобное мобильное приложение «СберМобайл», скачать которое можно в AppStore и GooglePlay. Абонентам доступно полное дистанционное обслуживание — чат в мобильном приложении и поддержка кол-центра.

Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», являющиеся абонентами СберМобайл, могут обменивать бонусы СПАСИБО на скидку до 99% от стоимости абонентской платы, а при пополнении баланса через мобильное приложение СберМобайл есть возможность накапливать повышенные бонусы СПАСИБО — до 30% от суммы пополнения.