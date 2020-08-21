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Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выбрала лучшие проекты по итогам совместной с ИТМО образовательной программы для разработчиков решений в сетях пятого поколения. Компания Robosharing, создающая роботов для автоматизации логистических, производственных и уборочных процессов, и платформа дополненной реальности Fastep для демонстрации пошаговых инструкций к сложному оборудованию станут резидентами центра 5G MTS StartUp Hub и получат от МТС 1 млн руб.

Стартапы будут иметь доступ к рабочей зоне на ВДНХ с 5G-сетью, необходимому оборудованию и ресурсам, а также получат экспертную поддержку специалистов МТС.

Образовательная онлайн-программа МТС и ИТМО для разработчиков решений в сетях нового поколения стартовала в марте этого года. В финал акселерации ИТМО прошли шесть стартапов, два из которых стали резидентами центра 5G.

«Сейчас на рынке востребованы ИТ-решения в сфере автоматизации промышленных предприятий и иммерсивные сервисы дополненной реальности, которые повышают эффективность обслуживания оборудования и обучения персонала, а также минимизируют ошибки на производстве. Два выбранных проекта доказали состоятельность своих гипотез и стали резидентами второго набора центра 5G MTS StartUp Hub. Инкубация в центре поможет стартапам доработать свои решения под сети нового поколения», – отметил директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

«Мы считаем, что акселераторная программа удалась. Мы собрали более 100 заявок на общий трек и 50 на трек МТС, это показывает, что интерес к акселерации у стартапов есть. Даже спешный перенос всех мероприятий из офлайна в онлайн не помешал работе акселератора. Мы впервые делали совместный трек с кем-либо, тем более с такой крупной корпорацией, как МТС — для нас это был серьезный вызов. Мы оцениваем этот опыт положительно и считаем, что в этом есть перспективы для наших проектов, их дальнейшего развития», – сказал директор акселератора ИТМО Алексей Соломатин.



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