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Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку

Телеком Интернет Веб-сервисы

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал музыкальные предпочтения абонентов Северо-Запада в приложении «Звук». В первом полугодии количество пользователей сервиса выросло на 21%, в среднем абоненты в Петербурге используют приложение чуть больше часа в сутки, а любимым жанром пользователей стала поп-музыка.

Мобильное приложение «Звук» позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые треки на смартфон и воспроизводить их офлайн.

Tele2 проанализировала результаты работы приложения на Северо-Западе. В первом полугодии 2020 г. количество пользователей сервиса среди клиентов оператора выросло на 21% год к году. Максимальный прирост в 29% зафиксирован в Петрозаводске, на 27,5% – в Калининграде и на 25,6% – в Вологде. В Петербурге количество пользователей увеличилось на 24,5%.

В среднем по Северо-Западу абоненты Tele2 использовали приложение «Звук» более 69 минут в сутки. Дольше всего в первом полугодии 2020 г. музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Республики Карелии: в среднем абоненты тратили на это более 76 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Вологодской области, которые посвящали музыке 75 минут. В лидерах по прослушиванию треков с помощью приложения также пользователи из Псковской области, где музыку слушали 72,5 минуты в день. В Петербурге музыку слушают 69 минут в день.

В основном клиенты Tele2 отдают предпочтение музыке в стиле поп. В Псковской области самым популярным стал стиль хип-хоп. При этом пользователи приложения на Северо-Западе также активно слушают музыку в жанрах R’n’B, рэп, рок и электронную музыку. В топ-5 треков вошли: «Луна не знает пути» – Тайпан, Agunda; «Девочка, танцуй» – Artik & Asti; «Любимка» – NILETTO; «Увезите меня на дип-хаус» – GAYAZOV$ BROTHER$; РАТАТАТАТА – MORGENSHTERN, Витя АК.

Чтобы воспользоваться приложением «Звук», его необходимо скачать в Google Play или App Store и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон, а также полностью отключает рекламу внутри приложения. Стоимость подключения для абонентов Tele2 составляет 9,5 руб. в сутки.



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