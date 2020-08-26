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Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA

Телеком Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Беспроводное и опорное сетевое оборудование Huawei 5G (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) и LTE eNodeB прошло сертификацию по схеме обеспечения безопасности сетевого оборудования (NESAS) от GSMA. GSMA NESAS повышает доверие отрасли к телекоммуникационному сетевому оборудованию, что делает его практичным выбором для отрасли и важным критерием для всех региональных рынков, а также способствует совместному развитию более согласованного рынка мобильной связи.

NESAS — это стандартизированный механизм оценки кибербезопасности, совместно разработанный компаниями GSMA и 3GPP наряду с крупными глобальными операторами, поставщиками, отраслевыми партнерами и регулирующими органами. Он организует общеотраслевую структуру обеспечения безопасности, способствуя повышению уровней безопасности в мобильной индустрии. Это добровольная схема, в рамках которой процессы разработки продуктов и жизненного цикла поставщиков сетевого оборудования проходят всесторонний аудит безопасности по версии NESAS, действующей на текущий момент.

GSMA NESAS, получившая широкое признание в отрасли, гарантирует соответствие прошедшего проверку оборудования требованиям NESAS к безопасности и надежности сети 5G. Интегрированный процесс позволяет избежать разрозненных оценок и связанных с ними затрат, одновременно повышая прозрачность уровней защиты в отрасли за счет визуальных и измеримых результатов. Схема NESAS охватывает 20 категорий оценки, определяя требования безопасности и структуру оценки для разработки продуктов 5G и процессов жизненного цикла продуктов. Кроме того, она использует тестовые примеры безопасности, определенные 3GPP, для оценки безопасности сетевого оборудования.

«GSMA NESAS — это новейший подход к оценке сетевой безопасности мобильной связи. В эпоху 5G схема NESAS обеспечивает стандартизированную и эффективную оценку кибербезопасности, что позволяет индустрии услуг связи обеспечивать добросовестную работу. Оценка также является ценной справочной информацией для заинтересованных сторон, таких как операторы, поставщики оборудования, государственные регулирующие органы и поставщики прикладных услуг. Компания Huawei всегда уделяла особое внимание кибербезопасности на основе современных технологий. Мы приветствуем NESAS и гарантируем полноценную поддержку и сотрудничество. Мы также призываем всю отрасль к совместному развитию более согласованного рынка мобильной связи», — сказал Дэвин Дуан, руководитель отдела маркетинга 5G E2E кибербезопасности компании Huawei.

Обеспечение кибербезопасности является общей целью компании Huawei, ее клиентов, а также надзорных органов и других заинтересованных сторон. Доверие к кибербезопасности стало основной глобальной проблемой по мере развития цифровой трансформации во всем мире. Компания Huawei убеждена, что доверие должно основываться на фактах, поддающихся проверке, которые, в свою очередь, должны быть основаны на общих стандартах. Мы полагаем, что это эффективный способ построить доверительные отношения в цифровую эпоху. Huawei поддерживает GSMA и 3GPP в разработке глобальной стандартизированной схеме оценки безопасности, представление о которой в значительной степени принято в качестве отраслевого консенсуса. Схема NESAS содействует распространению этой концепции, и поэтому Huawei призывает отрасль к ее широкому принятию.

Перед тем как пройти аудит по схеме GSMA NESAS, компания Huawei также прошла тест на кибербезопасность 5G, проводимый китайской группой продвижения IMT-2020 (5G). Спецификации данных испытаний основаны на международных стандартах 3GPP для обеспечения безопасности 5G.

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