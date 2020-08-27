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«Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах

Телеком Мобильная связь

«Билайн» начал подключать eSIM еще в 16 городах России. К Москве и Санкт-Петербургу, в которых технология появилась в конце июля 2020 г., добавились Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск. В этих городах клиенты могут подключить eSIM в любом собственном магазине «Билайна».

Андрей Губанов, вице-президент по дистрибуции «Билайна», сказал: «Технология eSIM пользуется спросом у клиентов в Москве и Санкт-Петербурге, и мы делаем ее доступной для жителей еще 16 городов. За три недели количество магазинов, подключающих eSIM, выросло в три раза. Сейчас клиенты могут воспользоваться новой технологией в 1,4 тыс. салонах. Компания готова развивать проект и пилотировать различные системы удаленного подключения eSIM с помощью уникальных решений собственной разработки. В будущем клиент с помощью технологии eSIM сможет из любого места за пять минут подключиться к сети "Билайна". При самостоятельной установке eSIM клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается так же легко, как обычное приложение. Мы уверены, что удаленная установка eSIM упростит клиентам подключение к нашей сети и обогатит клиентский опыт».

У виртуальной SIM есть несколько дополнительных преимуществ. Например, технология не использует пластик и благоприятно влияет на окружающую среду. Кроме того, eSIM безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.

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