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Eset: пользователи страдают от киберугроз из-за пиратского контента Disney

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Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила всплеск вредоносной активности, нацеленной на пользователей пиратского контента. Преступники распространяют вредоносы через торрент-файлы с фильмом Disney «Мулан», который стал самым скачиваемым по данным TorrentFreak.

Только среди результатов обычного поискового запроса “Mulan.2020” встречаются около 18 тыс. файлов фильма с признаками вредоносного поведения. Скорее всего, в реальности их намного больше под другими названиями.

Рост числа выявленных угроз совпадает с датой выхода фильма.

Среди обнаруженных угроз встречается вредоносный houdrat-код, который используется в основном для криптомайнинга. Криптомайнинг может долго оставаться незаметным и способен вывести из строя устройство.

Кроме того, распространены LNK-файлы — расширения, позволяющие перенаправить пользователя на другие ресурсы: рекламные сайты или ссылки, по которым запускается другой вредоносный код.

Пользователи во всех странах мира регулярно становятся жертвами преступных кампаний из-за пиратского контента, ведь это один из наиболее простых и эффективных способов распространения вредоносов. К примеру, в своем исследовании год назад ESET выяснила, что лишь 9% пользователей выбирают легальный контент. При этом даже на торрент-сайтах есть предупреждение об угрозе распространения вредоносов через файлы игр, фильмов и сериалов.

Eset рекомендует установить комплексное антивирусное решение, которое обеспечит защиту от ранее известных и новых типов киберугроз. Это позволит снизить риск и вовремя прекратить загрузку файла с вредоносными признаками.

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