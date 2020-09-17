Телефонная станция «Протон-КА» концерна «Автоматика» подтвердила соответствие требованиям ЕАЭС

Компания «Калугаприбор», входящая в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», получила декларацию соответствия Евразийского экономического союза на автоматическую телефонную станцию «Протон-КА». Документ удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Такая декларация позволяет осуществлять поставки оборудования в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Декларация ЕАЭС является обязательным документом, подтверждающим соответствие продукции установленным требованиям Евразийского экономического союза. Документ оформляется на продукцию, в отношении которой форма подтверждения соответствия возможна в рамках декларирования. Только при наличии зарегистрированной декларации возможен выпуск продукции в обращение.

Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция «Протон-КА» представляет собой универсальный программно-аппаратный комплекс, разработанный для организации и развития мультисервисных узлов коммутации и доступа на базе технологий коммутации пакетов (IP) и каналов (TDM).

Разработка концерна может применяться на всех сетях связи – общего пользования, ведомственных, выделенных, технологических телефонных сетях и сетях связи специального назначения в качестве учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции с использованием технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов информации с подключением по интерфейсам первичного доступа и интерфейсам межстанционных соединительных линий.

«Телефонная станция «Протон-КА» является полностью отечественным решением и может быть востребована по программе импортозамещения федеральными и региональными органами власти, крупными государственными и коммерческими заказчиками, для которых актуальна максимальная защита коммуникаций. Также нам интересны зарубежные рынки сбыта. Продукция предприятий «Автоматики» может быть конкурентной как по цене, так и по качеству. За счет высокой степени защищенности информации «Протон-КА» превосходит зарубежные и отечественные аналоги. Кроме того, концерн «Автоматика» готов разрабатывать специализированные модификации своих решений для удовлетворения индивидуальных потребностей заказчиков», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.