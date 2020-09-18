Базовая станция 5G российского производства появится в 2021 году

Новую разработку лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) «Глобальные беспроводные системы связи» на базе компании «Глобалинформсервис» обсудили в «Цифровой среде» организации «Цифровая экономика». ЛИЦ представил экспертам текущий статус и стратегические направления разработки отечественной базовой станции 5G/IMT-2020. Создание базовой станции 5G целиком запланировано на 2021-2022 г., а в 2023 г. планируется запуск в производство.

Разрабатывая базовую станцию 5G/IMT-2020, эксперты ЛИЦ «Глобальные беспроводные системы связи» движутся к общей стратегической цели – развитию национальных компетенций и созданию в России доверенных сетей 5G/IMT-2020, построенных на отечественном оборудовании и программном обеспечении. На данном этапе проводятся исследования и разработки алгоритмов и программного обеспечения, которые станут основой для создания конечного продукта – базовой станции 5G.

Архитектура базовой станции уже разработана, следующий этап – подготовка макета БС 5G/IMT-2020. Функциональные испытания алгоритмов и макета начнутся в ноябре этого года. «Венцом» работы станет создание технического задания на разработку опытного (предсерийного) образца базовой станции 5G/IMT-2020, в котором будут сформулированы требования на реальную базовую станцию. Разработка базовой станции запланирована на 2021 г. Разработка системы управления сетью 5G продлится до конца 2021 г.

Потенциальный рынок потребителей инфраструктурного оборудования и ПО 5G/IMT-2020 включает в себя как операторов связи, так и производственные предприятия. ЛИЦ ведет работу с РЖД, «Газпромом», НК «Роснефть», «Ростелекомом» и др. Потребность в данной технологии ЛИЦ видит, прежде всего, в промышленности (в области добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств), энергетике и транспортной инфраструктуре.

«Сети связи следующих поколений (5G/IMT2020) являются фундаментальной основой информационной инфраструктуры для развития экономики РФ. В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» реализуется дорожная карта по развитию сети 5G в России, один из ключевых вопросов которой – разработка и применение отечественного оборудования. Поэтому с уверенностью можем сказать, что разработка ЛИЦ «Глобальные беспроводные системы связи» весьма актуальна для цифровой экономики», – сказал Сергей Наквасин, заместитель генерального директора – директор направления «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика.

Создание базовой станции 5G целиком запланировано на 2021-2022 г., а в 2023 г. планируется запуск в производство. ЛИЦ в этом процессе выполняет роль разработчика телекоммуникационного оборудования и планирует создать российскую инновационную компанию-вендора для сетей связи четвертого и пятого поколений.

Реализация макета базовой станции планируется с использованием частот 3,3-4,2 ГГц как наиболее распространенных и перспективных по всему миру для развертывания сети 5G/IMT-2020.

«У нас есть опыт аналогичной разработки на примере базовой станции 4G-LTE-Advanced – разработка будет завершена уже в этом году и начнутся испытания совместно с операторами связи. В конце 2020 – начале 2021 г. планируется выход на серийное производство с индустриальными партнерами. Данный опыт сейчас используется для разработки базовой станции 5G», – сказал Вадим Белявский, заместитель генерального директора – директор НТЦ перспективных разработок «Глобалинформсервис».

Для реализации разработки на базе ЛИЦ «Глобальные беспроводные системы связи» был создан консорциум, в который вошли три организации – сам ЛИЦ «ГлобалИнформСервис», индустриальный партнер (который, получив необходимые права, сможет реализовать и запустить серийное производство базовых станций) и интеллектуальный партнер ФГУП НИИР (который помогает в научной части проекта, в том числе в подготовке специалистов).