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Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу

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Поклонники испанского и итальянского футбола смогут бесплатно посмотреть все матчи Ла Лиги и Серии А онлайн. Все игры сезона 2020/21 в высоком качестве будут доступны в «Одноклассниках», во «Вконтакте», на «Смотри Mail.ru» и «Спорте Mail.ru». О приобретении прав на онлайн-трансляцию турниров в полном объеме Mail.ru Group договорилась с компанией «Телеспорт».

Пользователи Mail.ru Group увидят 760 матчей итальянского и испанского чемпионатов — это 1,5 тыс. часов вещания. Игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи, а в онлайн-чате – поделиться эмоциями от просмотра с другими зрителями. Болельщики смогут перематывать видео в прямом эфире в пределах последних 120 минут — например, чтобы еще раз посмотреть яркий момент трансляции. Отдельные игры будут доступны в режиме «интершум» — без комментаторов. Помимо этого, пользователи увидят ролики с самыми зрелищными моментами матчей.

«Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во "Вконтакте" и "Одноклассниках" набрал более 450 млн просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно», – отметила Марина Краснова, директор платформы «Видео», Mail.ru Group.

Поклонники итальянского и испанского чемпионатов увидят матчи футбольного сезона в полном объеме, а не только отдельные игры. В этом году зрители смогут наблюдать за игрой Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Эдена Азара, Антуана Гризманна и других суперзвезд, а также за развитием карьеры полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянском клубе «Аталанта».

Все матчи и лучшие моменты Ла Лиги и Серии А будут собраны на видеовитрине ОК, «Вконтакте», в специальных разделах на «Смотри Mail.ru» и «Спорте Mail.ru». Смотреть футбол болельщики смогут на любых устройствах, даже на умных телевизорах (с помощью приложения «ОК Видео»).

Кроме того, болельщики смогут смотреть трансляции в плеере Mail.ru Group на сайте «Телеспорта».

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