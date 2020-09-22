«ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel

Компания «ТрансТелеКом» реализовала проект для сети отелей Smart. Специалисты компании организовали подключение к интернету девяти отелей в Туапсе, Калининграде, Вологде, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени, Ярославле и Самаре.

Отели Smart располагаются в различных городах России в зданиях главных железнодорожных вокзалов и имеют уникальную транспортную доступность, что делает командировку или путешествие гостя максимально удобными.

«Мы предоставляем бесплатный беспроводной доступ в интернет посетителям ряда крупнейших вокзалов и станций. Сотрудничество с сетью отелей Smart опирается на наш многолетний опыт и экспертизу в оказании современных услуг связи», – сказал директор макрорегиона Кавказ АО «Компания ТрансТелеКом» Виталий Соловьев.