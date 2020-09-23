МТС создала в Ростовской области центр экспертизы по цифровым решениям

Компания ПАО «МТС» сообщает о создании в Ростовской области первого цифрового офиса для реализации комплексных ИТ- проектов. Новое подразделение МТС поможет региональным предприятиям эффективно внедрить инновационные технологии и быстрее справиться с последствиями кризиса.

К работе в новой структуре привлечены ростовские эксперты с опытом реализации цифровых решений на площадках производственных компаний. В задачи команды входят комплексный аудит ИТ-инфраструктуры предприятий региона, анализ потребностей в высокотехнологических продуктах, разработка уникальных цифровых продуктов и их внедрение на базе заказчика.

Ранее МТС предоставляла b2b клиентам в основном готовые ИТ- продукты из портфеля компании. Но практика показала, что все больше предприятий нуждается в нестандартных решениях. Особенно это касается компаний среднего и крупного бизнеса.

«Большинство представителей ростовского бизнеса пересмотрело свои приоритеты в сфере технологий во время эпидемии коронавируса. Главной ценностью становится высокий уровень цифрового обслуживания клиентов и повышение операционной эффективности. Благодаря цифровому офису МТС региональные предприятия смогут быстрее и эффективнее разрабатывать и внедрять комплексные инновационные проекты, включающие в себя облачные технологии, интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data). Используя проверенные технологии, можно снизить расходы на аренду, ИТ и персонал, сохранив при этом весь необходимый функционал», — отметил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.