«Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G

«Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) новые цифровые решения на базе мобильных сетей пятого поколения (5G). «Ростех» впервые продемонстрировал функциональный макет базовой станции 5G отечественного производства. «Ростелеком» представил практические варианты использования возможностей 5G.

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией Tele2 организовал в месте проведения ЦИПР-2020 («Нижегородская ярмарка») тестовую зону сети пятого поколения. В реальных условиях городской среды и застройки обеспечена скорость передачи данных до 1 Гбит/с.

Проведение ЦИПР-2020 в офлайн-формате стало возможным благодаря принятым мерам по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. На тестовой сети развернут сервис автоматического дистанционного мониторинга состояния здоровья участников конференции, который с использованием технологий машинного зрения отслеживает температуру, применение средств индивидуальной защиты (масок) посетителей и соблюдение социальной дистанции. Для работы сервиса установлены тепловизоры, камеры наблюдения и мобильные видеотерминалы. Все установленное оборудование подключено по сети 5G и выдерживает высокие нагрузки. В случае выявления нештатных ситуаций система автоматически присылает уведомления для принятия мер.

«Ростех» представил на ЦИПР-2020 функциональный макет базовой станции и другие отечественные решения для строительства сетей пятого поколения, созданные предприятиями госкорпорации. В целевой конфигурации к 2023 г. базовая станция будет совместима с любым оборудованием, работающим в соответствии со спецификациями 3GPP (консорциум, созданный операторами и вендорами для разработки спецификаций мобильной связи). «Ростелеком» и «Ростех» в рамках трехстороннего соглашения с Правительством России отвечают за разработку дорожной карты внедрения в России сетей мобильной связи пятого поколения.

С новыми решениями «Ростелекома» и «Ростеха» на объединенном стенде познакомились министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие представители органов власти и бизнеса.

Технология 5G может использоваться для автоматизации в промышленности, сельском хозяйстве, городском управлении и ЖКХ, энергетике и других отраслях экономики. Сети связи пятого поколения позволят достичь сверхвысоких скоростей передачи данных при минимальной задержке, поддержки большого количества одновременно подключенных устройств и обеспечить при этом возможность гибкой и быстрой настройки цифровых решений.

«Забота о здоровье сотрудников в условиях пандемии — одна из ключевых задач для каждого предприятия. Мы продемонстрировали возможности прикладного применения технологии на ЦИПР-2020 для защиты здоровья посетителей. Подобные решения для цифровизации и повышения эффективности могут быть развернуты в любой отрасли экономики. Говоря о сетях 5G, мы фокусируемся не столько на создании инфраструктуры связи, сколько на появлении среды для внедрения цифровых сервисов в интересах граждан и бизнеса. Совсем скоро сети 5G сделают реальностью новые цифровые решения и обеспечат значительный вклад в рост экономики нашей страны», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

«Технологии пятого поколения мобильной связи станут основой цифровой трансформации целых отраслей промышленности, от стабильной и безопасной работы оборудования 5G будет зависеть результат работы предприятий, жизни и здоровье людей. Поэтому критически важно, чтобы эти сети строились на отечественных технологиях. Представленные сегодня разработки свидетельствуют, что такой потенциал у нашей промышленности есть, и задачу, поставленную руководством страны по развитию собственных технологий 5G мы способны выполнить в полном объеме и в срок», — сказал директор по особы поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.