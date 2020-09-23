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В «Сбербанк Онлайн» теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана

Телеком Мобильная связь ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк подключил к своей платежной системе крупнейшего оператора мобильной связи Кыргызстана. Клиенты Сбербанка теперь могут быстро и безопасно оплачивать услуги мобильного оператора «О!» («НУР Телеком»), находясь в любой точке мира. Моментально пополнить баланс телефона — как своего, так и близких — можно в «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания. Комиссия за операции не взимается.

Меньше года назад, в конце 2019 г., Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и компанией «Мегафон». Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих в России иностранцев, туристов и граждан России, чьи близкие проживают в Таджикистане. Поэтому было принято решение о расширении взаимодействия Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ. Сегодня в «Сбербанк Онлайн» можно пополнить баланс операторов сотовой связи Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

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