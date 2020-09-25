«Автоматика» представила высокопроизводительное оборудование для сетей связи

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» впервые показал работу нового высокопроизводительного оборудования для сетей связи: коммутатора BS7500-48X6Q и мультисервисного маршрутизатора BR100-24F6X. Новинки не имеют аналогов на российском рынке по функциональности, масштабированию и производительности и уже включены в реестр отечественного телекоммуникационного оборудования.

Устройства разработаны предприятием «Булат» концерна «Автоматика» и уже получили положительное заключение комиссии Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка о включении в Реестр отечественного телекоммуникационного оборудования: продукции присвоен статус ТОРП.

«Концерн «Автоматика» разрабатывает и производит отечественные изделия в рамках политики импортозамещения. Новинки «Булата» подойдут для коммерческих дата-центров, ФОИВов и корпоративных клиентов с распределенными сетями передачи данных, а также для крупных и средних операторов связи. Благодаря тому, что речь идет о полностью собственной разработке, мы можем в сжатые сроки оптимизировать функционал оборудования под сеть заказчика и учесть все пожелания по доработке и настройке», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Коммутатор BS7500-48X6Q имеет оптимальное количество интерфейсов (48 портов 10 Gigabit Ethernet и шесь портов 40 Gigabit Ethernet), повышенную надежность и отказоустойчивость питания и охлаждения, что позволяет использовать его в сетях средних и крупных предприятий, а также в сетевой инфраструктуре дата-центров. Мультисервисные маршрутизаторы серии BR100 предназначены для работы в магистральных мультисервисных сетях операторов связи, корпоративных сетей и дата-центров. BR100-24F6X располагает 24 портами Gigabit Ethernet и шестью портами 10 Gigabit Ethernet, обеспечивает отказоустойчивое питание и охлаждение, достаточную производительность, масштабирование, широкий набор протоколов маршрутизации и MPLS.