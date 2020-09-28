К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития банковских MVNO за первое полугодие 2020 г. Проекты банков стали драйвером роста не только «фабрики» MVNO Tele2, но и всего российского рынка виртуальных операторов. За первое полугодие 2020 г. число клиентов банковских MVNO выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 млн абонентов. Таким образом, проекты банков обслуживают почти половину клиентов всех MVNO-партнеров Tele2 и занимают пятую часть российского рынка виртуальных операторов.

Банковские виртуальные операторы лидируют в «фабрике» MVNO Tele2 по динамике роста абонентской базы и выручки. Общее число клиентов банковских MVNO выросло в 2,2 раза год к году, а выручка от работы этого сегмента – в 2,4 раза. При этом общие показатели развития всего направления виртуальных операторов таковы: на 85% увеличилась абонентская база всех MVNO-партнеров Tele2, выручка от этих проектов – в 2 раза.

Эксперты агентства «ТМТ Консалтинг» в конце 2019 г. прогнозировали сохранение высокой динамики российского рынка MVNO, «при этом он по-прежнему будет формироваться в первую очередь текущими лидерами рынка: операторами связи и крупнейшими банками», сделали вывод аналитики. По их же оценкам, в России чуть больше 10 млн человек пользуются услугами виртуальных операторов. Таким образом, на банковские MVNO приходится 20% рынка.

Запуск виртуальных операторов позволяет коммерческим банкам развивать собственную экосистему услуг для своих клиентов: объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков, делать более привлекательными банковские продукты.

Первым виртуальным оператором банка стал «Тинькофф Мобайл» – он вышел на рынок в декабре 2017 г. В сентябре 2018 г. запустился «Сбермобайл», а спустя год – «ВТБ Мобайл». Все банковские операторы в России работают на сети Tele2. Запускать MVNO-проекты быстро и с минимальными затратами позволяет MVNE-платформа оператора (mobile virtual network enabler).

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2, сказал: «Успех виртуального оператора базируется на создании уникального нишевого продукта для лояльной аудитории. Коммерческий банк объединяет в себе все компоненты для запуска эффективного MVNO-проекта. Во-первых, банк может консолидировать в одном предложении дебетовые карты, мобильную связь, привилегии от партнеров и бонусы за пользование разными продуктами. Во-вторых, коммерческие банки уже имеют солидную клиентскую базу, их пользователям выгодно оставаться внутри экосистемы и при этом экономить на разных видах услуг. При этом партнеры могут быть уверены в высоком качестве связи и мобильного интернета Tele2, ведь оператор активно инвестирует в развитие сети».