«Билайн» обеспечит новыми смартфонами клиентов старшего возраста в Москве и Московской области

«Билайн» объявил о старте специального предложения, которое позволит обеспечить доступность смартфонов, в том числе среди клиентов старшего возраста, в Москве и Московской области.

В рамках акции клиенты «Билайн» смогут получить современный смартфон с поддержкой мобильного интернета 4G всего за 1 рубль при условии покупки в комплекте с опцией «3000 бонусных рублей на связь по акции» стоимостью 3000 рублей. Плата за опцию в полном объеме зачисляется на бонусный баланс номера и расходуется на оплату абонентской платы по тарифу.

Предложение разработано в том числе для повышения доступности мобильных сервисов среди старшего поколения. В период повышенных мер безопасности в столице в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции удобно иметь дома современный девайс с доступом в интернет. Одна из целей акции – обеспечить пользователей старшего возраста всем необходимым для свободного и удобного общения в мессенджерах и социальных сетях, а также заказа и оплаты услуг онлайн.

По данным «Билайн.Аналитика» в апреле-мае 2020 года средний трафик на одного пользователя в Москве старше 50 лет увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярность у таких клиентов пользуются мессенжеры и социальные сети – за год средний объем интернет-трафика в них вырос почти в 1,5 раза. В топ-3 по потребляемому трафику у абонентов в возрасте 50 лет и старше в период самоизоляции попали Facebook (+246%), «Вконтакте» (+265%) и «Одноклассники» (+134%).

Дмитрий Машин, директор Московского региона, сказал: «Современные технологии и девайсы – это не только удобство, но также качество и безопасность. Среди пользователей обычных кнопочных телефонов в Москве около 64% – это клиенты старшего поколения. Мы решили исправить эту ситуацию и разработали доступное предложение на новый смартфон. Чтобы наши абоненты, оставаясь дома, могли быть не просто на связи со своими близкими, но также использовали новый гаджет для решения своих повседневных задач».

Специальная цена на смартфоны действует для пользователей тарифных планов из линейки «Близкие люди» или «Близкие люди+». В акции участвуют две модели смартфонов Alcatel 1 5033D и Alcatel 1A 5002F Prime. Оба девайса имеют слоты для двух сим-карт.