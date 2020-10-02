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Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года

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Внеочередное общее собрание акционеров МТС, российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, одобрило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 г. в размере 8,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию (17,86 руб. на одну АДР) или в общей сложности 17,842 млрд руб.

Собрание состоялось 30 сентября 2020 г. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 октября 2020 г. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 17 ноября 2020 г.

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