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Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов

Телеком Инфраструктура

Constanta представила результаты проведенного совместно с Huawei исследования игрового рынка России. Основные тренды рынка гейминга в России соответствуют мировым и отечественным операторам связи предстоит побороться за свою часть доходов или остаться «трубой» для игровых сервисов.

Общий объем выручки операторов от гейминга в России к 2023 году может составить до 40 млрд руб, а основными драйверами роста станут игровые тарифы, опции повышения качества услуг связи, облачные игры, стриминг и киберспорт, продажа игровых терминалов, платежи и кэшбеки, а также игровые AR/VR и OTT-продукты.

Президент операторского бизнеса Huawei в Евразии Чжао Лэй отметил потенциал и важность рынка игр для телекоммуникационной отрасли в рамках мероприятия «Игровой рынок России. Возможности для операторов», проведенного Huawei в конце сентября в Центре Инноваций – CSIC.

«Россия – традиционно огромный игровой рынок с большим количеством геймеров и большой выручкой. Их требования быстро меняются по мере того, как развиваются мобильные игры. Спрос на облачный и AR/VR-гейминг так же стремительно растет. В Китае и Южной Корее одной из наиболее выигравших от пандемии отраслей стал гейминг. В Китае ежедневный DAU игры King of Glory вырос на 50% год к году, а выручка рынка мобильных игр увеличилась на 46% в первом квартале 2020 г. В Южной Кроее существенно выросли загрузки игр и траты на них. В первом квартале 2020 г, Lineage 2М поднялся с 37-го на 6-е место в общем списке мобильных бестселлеров. Корейский оператор LG U+ запустил первый в мире 5G облачный гейминг, и в дополнение лайв – 5G VR гейминг», – сказал Чжао Лэй.

Константин Савчук, управляющий партнер консалтинговой компании Constanta, отметил: «Результаты исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что гейминг - одно из наиболее перспективных направлений увеличения выручки операторов. Для игровых продуктов качество сервиса играет ключевую роль, поэтому контроль и управление пользовательским опытом приобретает все более важное значение».

Эксперты Huawei Павел Сиротинкин и Назар Головков поделились успешными примерами монетизации гейминга мировыми операторами связи и рассказали про критичность контроля и управления качеством сети для игровых сервисов. Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов, и растущие требования игровых приложений необходимо учитывать в технической политике и при планировании развития сети. К 2023 году новым стандартом для игр может стать скорость соединения 1 Гбит/c и задержка не более 25 мс, что потребует реализации концепции Giga FMC: LTE+ или 5G для мобильного сегмента и 10G PON / FN5G для фиксированного ШПД.



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