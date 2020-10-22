Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций серии ПБО-04.

20 октября 2020 г. завершился сбор заявок по новому выпуску облигаций «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-04 объемом 7 млрд руб. на срок два года по ставке купона 7,90% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-К-001Р-02Е от 31 мая 2016 г.

Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2020 г. с 11:00 до 15:00 после широкого премаркетинга, включавшего в себя проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 7,90-8,15% годовых.

Значительный интерес инвесторов к новому выпуску облигаций компании, наблюдавшийся непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил не только увеличить объем размещения с 3 до 7 млрд руб., но и дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения, а затем закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 11 млрд руб., из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд руб.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 октября 2020 г.

Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал» и банк «Открытие». Соорганизатор сделки – ИФК «Солид».

Другие материалы рубрики

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал»

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года

Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Техноблог

Двухмоторный летающий гиперкар обещает сумасшедшую скорость на дороге и в небе

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра