«ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций серии ПБО-04.

20 октября 2020 г. завершился сбор заявок по новому выпуску облигаций «ЭР-Телеком Холдинга» серии ПБО-04 объемом 7 млрд руб. на срок два года по ставке купона 7,90% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-К-001Р-02Е от 31 мая 2016 г.

Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2020 г. с 11:00 до 15:00 после широкого премаркетинга, включавшего в себя проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 7,90-8,15% годовых.

Значительный интерес инвесторов к новому выпуску облигаций компании, наблюдавшийся непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил не только увеличить объем размещения с 3 до 7 млрд руб., но и дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения, а затем закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 11 млрд руб., из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд руб.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 октября 2020 г.

Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал» и банк «Открытие». Соорганизатор сделки – ИФК «Солид».