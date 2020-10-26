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«РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи

Телеком Беспроводная связь Техника
, Текст: Эльяс Касми

«РТКомм» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта – программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами спутниковой связи через предоставляемый администратору пользователя локальный или удаленный web-интерфейс с возможностью организации дополнительных сервисов на основе пожеланий заказчика.

Теперь клиентам «РТКомм» доступны возможности самостоятельного управления пропускной способностью каналов передачи данных, контроль трафика и доступа в интернет, ограничение доступа к ресурсам, типу контента, распределению ролей между пользователями.

Таким образом, новый сервис «РТКомм» поможет всем категориям корпоративных клиентов повышать эффективность своего бизнеса за счет создания внутри него новых направлений и формирования дополнительных конкурентных преимуществ в интересах конечных потребителей услуг.

«Мы считаем, что наш новый продукт будет востребован среди тех клиентов, которые заинтересованы в подключении к спутниковому интернету собственных групп пользователей, например – туристов на базах отдыха, или работников добывающих предприятий на удаленных от центрального офиса приисковых участках. Один из вариантов применения SatVision в новых условиях развития спроса на внутренний туризм – возможность создания выделенного индивидуального доступа к скоростному спутниковому интернету для постояльцев в горной гостинице и получения ее владельцами за счет этой услуги дополнительного конкурентного преимущества», – сказал генеральный директор «РТКомм» Сергей Ратиев.

Кроме того, применяя SatVision, владельцы бизнеса могут быть уверены в безопасности своей сети передачи данных, контролируя доступ в интернет с помощью опции контент-фильтрации трафика и антивирусной защиты, включенной в программно-аппаратный комплекс.

В том числе новый продукт «РТКомм» может быть использован для повышения эффективности работы офисов – как на суше, так и на море – включая возможности самостоятельного управления голосовой корпоративной телефонной связью, автоматического роуминга для услуги «Морской VSAT» и других дополнительных сервисов.

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