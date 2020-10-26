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В Москве заработал первый в России 5G Центр для решения городских задач

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы) открывает в Москве 5G Центр, который будет заниматься созданием, тестированием и развитием городских услуг на базе технологий связи пятого поколения. Центр расположен в павильоне «Умный город» на ВНДХ. Сеть 5G Центра развернута на оборудовании компании Ericsson.

На базе 5G Центра крупные технологические компании, стартапы, научные институты и отраслевые ВУЗы будут создавать и тестировать решения для города. В качестве приоритетных отраслей, в которых планируется тестировать сервисы на базе технологий 5G, ДИТ Москвы определил транспорт, медицину, городскую безопасность и образование. Необходимые разрешения для развертывания пилотного 5G-сегмента сети на ВДНХ обеспечил сотовый оператор МТС.

«Открывая в столице 5G-лабораторию, мы преследуем несколько целей: создать условия для развития рынка потребительских решений и городских сервисов на базе сетей пятого поколения, найти успешные бизнес-модели для игроков различных рынков, сохранить в Москве экспертизу в новых технологиях. Площадка 5G Демо-центра позволит бизнесу протестировать свои разработки, а городу принять решение о целесообразности их внедрения. Все это будет способствовать созданию и развитию прорывных сервисов для жителей и бизнеса», – сказал заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько.

Сеть 5G Центра развернута на базе 5G-решения Ericsson на основе облачной опорной сети Cloud Core и базовых станций AIR 1281 и AIR 5331, в которых многолучевая активная антенна совмещена с радиопередатчиком. Эти базовые станции входят в продуктовую линейку Ericsson Radio System и предназначены для развертывания сетей c очень высокой емкостью в миллиметровом диапазоне на частотах 27,5-29,5 ГГц и 37-40 ГГц с полосой до 800 МГц за счет объединения несущих. Оператор получает емкость до 4 Гбит/c в секторе, а отклик сети не превышает 10 миллисекунд — это более, чем в 10 раз быстрее времени моргания человеческого глаза. Подключившись к сети, 160 абонентов могут одновременно смотреть различные видеоролики в формате 4К, а фильм объемом в 10 Гбайт можно скачать за 21 секунду.

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