МТС обеспечила Ростовскую АЭС скоростным мобильным интернетом и связью

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью одно из крупнейших предприятий энергетики Юга России – Ростовскую атомную электростанцию. Масштабный технический проект был реализован с учетом индивидуальных потребностей корпоративного клиента.

Для того, чтобы работники АЭС могли с комфортом пользоваться связью на территории электростанции, МТС применила целый ряд передовых технологий. Поскольку объекты АЭС включают здания из массивных, прочных несущих конструкций, важно было создать собственную систему связи, чтобы сигнал поддерживался на стабильно высоком уровне. В частности, МТС запустила новую базовую станцию. Также были проведены работы по расширению сети LTE на ближайших базовых станциях. Кроме того, новая базовая станция позволит в дальнейшем внедрять в работу АЭС цифровые сервисы, такие как интернет вещей и облачные технологии, и будет способствовать развитию инфраструктуры электростанции.

«МТС решает самые сложные задачи для того, чтобы обеспечивать надежными услугами связи своих клиентов. В том числе, организует линии связи в труднодоступных и отдаленных районах, где расположены предприятия. И даже на таких объектах стратегического значения как атомная электростанция», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

На сегодня в качестве оператора связи для корпоративного обслуживания МТС выбирают более 15 тысяч компаний крупного и среднего бизнеса Ростовской области. В числе клиентов компании в регионе – «Роствертол», «РЖД», Ростсельмаш многие другие.