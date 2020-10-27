Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

МТС ускорила 4G интернет на территории завода ПАО «Дорогобуж»

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС завершила работы по увеличению пропускной способности сети 4G на территории завода по производству удобрений «Дорогобуж». В результате проведенных работ на территории предприятия и прилегающих территориях на 30 процентов выросла скорость передачи данных.

Работы были инициированы в связи с высокой онлайн – активностью пользователей МТС. Поэтому рост скоростей 4G был рассчитан не только для покрытия на территории предприятия, но и для ряда жилых районов, расположенных на перекрестке улиц Мира и Чистякова.

В указанных локациях на 30% выросли скорости мобильного интернета, а также увеличилась пропускная способность сетей «четвертого» поколения. Это позволит большему количеству пользователей одновременно находиться в сети, отправлять и получать тяжелые интернет-файлы, смотреть потоковое видео, проводить онлайн-конференции.

«В этом году у частных лиц, и у представителей компаний очень большой запрос на мобильность: быть на связи надо в любом месте, прочитать рабочую почту – в любого устройства, решить рабочую задачу вне зависимости от места работы – с офиса или из дома. При помощи смартфона и быстрого мобильного интернета эти задачи решить проще всего. Поэтому мы регулярно проводим мониторинг работы нашей сети, наращиваем емкость и расширяем сеть там, где это необходимо. Это помогает избегать пиковых нагрузок на сеть», − отметил директор компании МТС в Смоленске Виталий Рыбак.



Другие материалы рубрики

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить «дочка» «Ростелекома»

CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

«Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Техноблог

Как и зачем реставрируют старые компьютеры

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online