«Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты

«Ростелеком» на Юге завершил четвертый этап проекта по подключению социально значимых объектов с опережением намеченных сроков. Технические специалисты компании в этом году охватили оптической инфраструктурой 655 объектов Астраханской области, республик Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. В их числе – школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, участковые отделения полиции и другие жизнеобеспечивающие организации. Работы по проекту стартовали в 2019 г. Всего за два года выполнения контракта цифровой связью обеспечены 1188 объектов.

В рамках реализации четвертого этапа проекта сотрудники национального цифрового провайдера проложили оптические кабели протяженностью около тысячи километров в 80 населенных пунктах пяти регионов. Кроме того, они организовали 22 новых узла связи и установили 99 климатических шкафов, благодаря чему значительно повысили стабильную работу построенной инфраструктуры.

В следующем, 2021 г., «Ростелеком» планирует подключить к интернету 851 социально значимый объект и построить в рамках проекта более 1600 км оптики. Из них 419 объектов придется на Ставропольский край, 71 – на Кабардино-Балкарскую республику, 109 – на Астраханскую область, 153 – на Калмыкию и 99 – на Краснодарский край.