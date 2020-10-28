МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске новых тарифных предложений с экосистемными цифровыми сервисами для всей семьи.

«Мы запустили семейный тариф, который объединяет несколько продуктов цифровой экосистемы и создает совершенно новые возможности для управления цифровыми сервисами в семье. Теперь можно смотреть ТВ, фильмы, сериалы, мультфильмы на нескольких гаджетах одновременно, пользоваться домашним интернетом на максимальных скоростях, без ограничений совершать голосовые вызовы между членами семьи, делиться высокоскоростным мобильным интернетом, и не бояться, что в какой-то момент трафик закончится, так как он – безлимитный. Мы подумали и о безопасности — в рамках нового предложения вся семья автоматически будет защищена от спам-звонков.Тарификация построена таким образом, чтобы семья получала существенную экономию по сравнению с покупкой каждого цифрового сервиса по отдельности. Мы конструировали данное предложение, ориентируясь на запросы и пожелания наших клиентов и планируем продолжать увеличивать количество новых сервисов в наших тарифах», – отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.

Новые тарифы «МЫ МТС+» и «МЫ МТС» состоят из пакета голосовых услуг, безлимитного мобильного и домашнего интернета, подписки на онлайн-кинотеатр МТС ТВ и кабельного ТВ. Для этих предложений действует постоплатный метод расчетов. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть МТС.

Тарифное предложение «МЫ МТС+»:

Мобильная связь – от 1000 до 2500 минут звонков, в зависимости от региона, 500 SMS;

Безлимитный мобильный интернет;

Домашний интернет на максимальной скорости;

Домашнее цифровое телевидение или IPTB до 146 телеканалов;

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ: более 150 телеканалов, тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов. Весь контент одновременно можно смотреть сразу на пяти девайсах;

Возможность создания группы «Семья», в которою можно подключить до пяти номеров МТС;

В пакет бесплатно включена услуга «Блокировка спам-звонков».

Тарифное предложение «МЫ МТС»:

Мобильная связь – от 1000 до 1500 минут звонков, в зависимости от региона, 500 SMS;

Безлимитный мобильный интернет;

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ: более 150 телеканалов, тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов. Весь контент одновременно можно смотреть сразу на пяти девайсах;

Возможность создания группы «Семья», в которою можно подключить до пяти номеров МТС;

В пакет бесплатно включена услуга «Блокировка спам-звонков».