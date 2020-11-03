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«ЭР-Телеком» подключит сельских жителей к скоростному интернету

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») реализует федеральный проект по подключению сельских жителей в российских регионах к высокоскоростной сети интернет.

За 10 месяцев 2020 года в рамках проекта «Загородный интернет» компания проложила более 6 700 километров волоконно-оптических линий связи (GPON) и организовала точки радиодоступа (WNGN) к 301 населенному пункту, предоставив возможность подключиться к всемирной сети более 105 000 домохозяйств.

В ряде населенных пунктов (70% всей стройки в частном секторе) «ЭР-Телеком» стал первым оператором, организовавшим на территории широкополосный доступ в интернет. Самые масштабные проекты реализованы в Саратовской области (более 26 000 домов), Ленинградской (22 780), Волгоградской (22 232), Самарской (16 555) и Тамбовской (11 800). Кроме того, оператор активно ведет строительство в Подмосковье.

Жители частного сектора, небольших, удаленных населенных пунктов и сельских территорий получили равные онлайн-возможности с жителями крупных городов. Теперь они также могут пользоваться самыми современными телеком-сервисами на скорости до 1 Гбит/с.

«Развитие загородной телеком-инфраструктуры – часть массового строительства сетей связи, которое Холдинг ведет по всей стране. В 2021 году компания продолжит реализацию проекта, обеспечив доступ в интернет еще для 550 000 домохозяйств», - сказал Кирилл Пищальников, директор по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком холдинг».

Помимо этого, в 13 регионах РФ «ЭР-Телеком» является исполнителем государственного контракта по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО). В рамках первых двух этапов, оператор сдал государственному заказчику 8 907 объектов. До конца 2021 года Холдинг планирует обеспечить доступ к сети передачи данных еще 6 408 объектам, в числе которых детские сады, школы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения. Созданная инфраструктура позволит параллельно предоставить современные цифровые сервисы и для жителей этих населенных пунктов.

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