Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 90%

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения клиентов в выборе телефонов. В сентябре 2020 г. проникновение смартфонов среди телефонов в сети оператора достигло 77%. При этом абоненты стали чаще выбирать модели с диагональю от шести дюймов и стоимостью от 20 тыс. руб.

За девять месяцев 2020 г. доля смартфонов среди телефонов в сети Tele2 увеличилась по России до 77% год к году. Лидером по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 94%. Также выше среднего показателя по России доля смартфонов в регионах Байкала и Дальнего Востока – 78%.

В сентябре доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов в сети Tele2 достигла 90% – их прирост год к году составил 10 п. п. В столице таких устройств 93%, на Северо-Западе и в регионах Байкала и Дальнего Востока – по 90%.

Чаще всего абоненты выбирают смартфоны Samsung – 24%, Honor – 18%, Xiaomi – 16% и Apple – 11%. В сентябре клиенты отдавали предпочтение Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi 9A. В начале осени покупатели чаще всего выбирали смартфоны стоимостью от 10 до 20 тыс. руб. – доля таких моделей в сентябре впервые составила 32%. Второй по популярности в этом месяце стала категория смартфонов дороже 20 тыс. руб. – таких устройств было зафиксировано 24%.

При этом растет популярность смартфонов с большим экраном. В сентябре 71% от смартфонов, впервые подключившихся к сети Tele2, составили модели с диагональю от шести дюймов. Год к году их доля увеличилась на 21 п. п. до 32% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5,5 до шести дюймов – их количество за девять месяцев 2020 г. по сравнению с 2019 г. остается почти неизменным и составляет 30% в сети оператора.

Доля смартфонов среди всех устройств в сети Tele2 составила 75%. Больше устройств этого типа, чем в среднем по России, зафиксировано в Москве и области – 91%, в регионах Байкала и Дальнего Востока – 77%, а также на Урале – 76%.