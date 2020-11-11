Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой

Ericsson впервые в России развернула е2е-сеть сотовой связи пятого поколения (5G) с автономной архитектурой (SA). Сеть развернута на территории центра 5G-инноваций, расположенного в штаб-квартире компании в Москве в БЦ «Метрополис». Сеть построена на оборудовании радиодоступа семейства Ericsson Radio System и новейшем контейнеризированном ядре и поддерживает частотные диапазоны 2100 МГц, 1800 МГц, 3500 МГц, в будущем также появится поддержка миллиметрового диапазона. Сеть готова к тестированиям сценариев использования технологий 5G в различных сферах по мере решения частотного вопроса госрегулятором. В сети реализована поддержка технологии динамического перераспределения частотного ресурса (Ericsson Spectrum Sharing). В качестве абонентского оборудования используется тестовый терминал на базе Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

«Для раскрытия потенциала 5G в полном объеме в будущем — преимущества низких задержек, пиковых скоростей передачи данных до 20 Гбит/с, слайсинга — необходимо ориентироваться на автономную архитектуру 5G. Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для развертывания технологий 5G в любых частотных диапазонах, которые уже успешно используются в коммерческих сетях ведущих операторов мира. Специалисты Ericsson обладают уникальным опытом запуска 5G SA в России и готовы оказывать операторам, производителям мобильных устройств и компаниям из разных отраслей квалифицированную поддержку в развертывании новых услуг на базе 5G-сетей с автономной архитектурой», — сказал директор центра 5G-инноваций Ericsson Михаил Филимончик.

«Это важный шаг для российского рынка с учетом того, что телеком-индустрия уже начинает постепенный переход с NSA на SA архитектуру 5G. Сети 5G SA открывают дорогу абсолютно новым сервисам и сценариям применения. Обеспечение одновременного подключения большого количества устройств IoT и низких задержек сделает возможным массовый запуск индустриальных 5G-сетей, удаленное управление дронами, проведение удаленных операций в медицине и другие инновационные сценарии использования 5G», — отметил директор по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe Сергей Коробов.

Автономная архитектура сетей 5G — это архитектура, в рамках которой реализовано непосредственное подключение NR базовых станций к ядру сети нового поколения (NGCore). По сравнению с Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA) демонстрирует преимущества в пропускной способности канала от пользователя к сети (UL), сквозной задержке (e2e latency) и граничных вычислениях (edge computing).

Центр 5G-инноваций Ericsson в Москве работает с весны 2019 г. и объединяет тестовую лабораторию, академию Ericsson и демо-студию с новейшим оборудованием и решениями компании в сфере 5G и IoT. В лаборатории представлены все актуальные продукты портфолио Ericsson, причем новинки появляются в Москве одновременно с глобальными релизами. Вся функциональность центра доступна удаленно, что обеспечивает полноценную работу и возможность проведения тестов, пилотных проектов и образовательных программ в условиях ограничений, связанных с пандемией.