Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает совершенствовать возможности для индивидуальной настройки тарифного плана и расширяет список тарифов, которые предлагают персональную конфигурацию. Абоненты могут не только выбрать необходимые пакеты минут, гигабайтов и дополнительные услуги, но и добавить новые сервисы на свой вкус.

Tele2 продолжает персонализировать продукты, обновляя тарифный конструктор. Теперь можно выбрать не только необходимое количество минут и гигабайтов, подключить безлимит на нужные соцсети и мессенджеры, но и в зависимости от тарифа дополнить его другими опциями под свои интересы.

Новинкой стал сервис «Wink Трансформер», где абоненту предлагается выбрать любые 5 из 12 тематических подборок с фильмами, передачами или мультфильмами. Мировое и отечественное кино, сериалы, спорт и музыка, детский контент – каждый сможет настроить Wink на свой вкус. Кроме того, легко добавить безлимит на Youtube, Tele2TV, Amediateka и «Сберзвук». Среди новых настроек – возможность включить в тариф подписку на киберспортивный портал CyberHero, сервис «Личный тренер», который подберет программу тренировок и индивидуальную систему питания, «Спортивный портал», где предлагаются билеты на матчи и трансляции.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться к Tele2 или перейти со своим номером от другого оператора, действующие клиенты могут настроить тариф на сайте или в приложении «Мой Tele2». Предложение доступно на тарифах линейки «Мой Tele2» – «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». Дополнительная конфигурация также появилась на тарифах «Безлимит», «Премиум», «Интернет для устройств», «Игровой» во всех регионах присутствия Tele2. Кроме того, новые возможности доступны на тарифах «Везде онлайн», «Везде онлайн+» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Tele2 стремится предоставлять своим клиентам как можно больше свободы для конфигурации тарифного плана под их потребности. Пользователь платит только за то, что необходимо именно ему, за то, чем он пользуется. Тарифные планы давно перестали быть просто набором минут и гигабайтов. Это полноценные продукты, включающие в себя комплекс услуг и сервисов, необходимых абоненту. На сегодняшний день возможность персонализации – один из главных трендов в создании любого продукта. Tele2 является трендсеттером на российском телеком-рынке как раз благодаря своевременному отклику на пожелания и потребности своих абонентов. Оператор планирует и дальше развивать сервисы с возможностью кастомизации».

Помимо новых возможностей персонализации, тарифные планы линейки «Мой Tele2», как и прежде, включают ряд бесплатных преимуществ. Так, не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Пользователь может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2», поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в стране, использующим пакетные тарифы Tele2. Кроме того, в поездках по России клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок.