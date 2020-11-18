«Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка

Виртуальный оператор связи «Сбермобайл», входящий в экосистему» Сбера», запустил виртуальную SIM-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии приложения «Сбербанк Онлайн». В отличие от классической пластиковой SIM-карты, eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов.

eSIM не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут использовать как абоненты «Сбермобайла», так и клиенты других операторов. Она может работать одновременно с имеющейся в телефоне SIM-картой: пользователь сам выбирает, на какой номер будут поступать звонки и сообщения, а какой использовать, например, для выхода в интернет.

Оформляется и управляется в приложении «Сбербанк Онлайн». Виртуальная SIM-карта от «Сбермобайла» обеспечивает максимальную доступность услуг связи. Не нужно ехать в офис оператора, сканировать документы и QR-коды, скачивать дополнительные приложения. Профиль загружается автоматически нажатием одной кнопки в «Сбербанк Онлайн», что делает процесс подключения eSIM полностью бесшовным для клиента. В мобильной версии «Сбербанк Онлайн» всегда можно проверить баланс eSIM и ее статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь. eSIM удобна в использовании: ее нельзя потерять или испортить, у нее нет срока годности. Еще одно преимущество – можно оформить любое количество виртуальных карт.

Технология уже доступна первым 10 тыс.пользователей в 68 регионах страны. Список работающих с eSIM устройств опубликован на сайте «Сбермобайла».

Использование eSIM отвечает всем требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи, уверяют в «Сбермобайле».

«Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги. Новая услуга – оформление eSIM в «Сбербанк Онлайн» – полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы «Сбера», – сказал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту «Сбера» оформить и настроить виртуальную SIM-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически — нажатием всего одной кнопки в приложении «Сбербанк онлайн». В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов», – отметил Руслан Гурджиян, генеральный директор компании «Сбербанк-Телеком»

«Сбермобайл» — ключевой бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком». Компания входит в экосистему «Сбера» и предлагает самые современные способы подключения, стабильную связь, сбалансированные тарифы как для частных лиц, так и для бизнеса. К настоящему моменту за достаточно короткий для индустрии период услугами «Сбермобайла» могут пользоваться жители более 68 регионов страны с потенциалом аудитории более 80% населения России.