Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Ростелеком» покупает «Большую тройку»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

«Ростелеком» заключил договор на приобретение 1% и колл-опционы на 50% долей компании «Большая тройка», оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению информационных систем в сфере обращения с отходами и экологии. Сумма сделки после ее завершения составит 1,275 млрд руб. (с учетом реализации колл-опционов в первой половине 2021 г.).

Сделка позволит «Ростелекому» занять лидирующие позиции на рынке цифровых решений для управления оборотом отходов различных категорий с общим объемом более 20 млрд руб. в течение пяти лет. «Большая тройка» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции.

«Большая тройка» — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения, технологий автоматизации и микроэлектроники для решения проблем экологии. Компания является лидером в области цифровизации отрасли обращения с отходами, продукты которой используют более 60 субъектов Российской Федерации. Решения «Большой тройки» позволяют полностью автоматизировать бизнес-процессы региональных операторов и смоделировать работу отрасли обращения с отходами не только на уровне конкретного региона, но и страны в целом. Выручка «Большой тройки» в 2020 г. ожидается на уровне 1 млрд руб.

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко сказала: «Приобретение “Большой тройки” — стратегическая сделка, которая решает для нас важную задачу создания еще одного перспективного бизнес-кластера внутри “Ростелекома”, сравнимого по потенциалу с такими направлениями как информационная безопасность и облачные сервисы. Экологическая повестка становится с каждым днем все более актуальной для предприятий различных отраслей, федеральных и региональных органов власти. Первоочередное внимание уделяется вопросам управления отходами и в целом теме бережного отношения к окружающей среде. В России реализуется национальный проект “Экология”, предполагающий существенное финансирование создания и развития цифровых систем в этой сфере. Учитывая эти факторы и тенденции, мы видим значительные возможности по продвижению на базе “Большой тройки” цифровых продуктов в сфере экологии широкому кругу наших клиентов, особенно в контексте их комплиментарного развития с проектами умный город и цифровой регион, где “Ростелеком” является признанным лидером и реализует проекты в национальном масштабе».

Вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин сказал: «С “Большой тройкой” в группе компаний “Ростелеком” появляется новый источник роста цифрового бизнеса, ориентированный на разработку комплексных информационных систем в сфере экологии. Мы уже приступили к проработке вопросов о расширении направлений деятельности нового кластера, в частности, цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, что крайне актуально в текущей ситуации. В связи с пандемией COVID-19 количество медотходов, начиная с масок и перчаток, которые необходимо обеззараживать и утилизировать, выросло многократно. И очень важно наладить надежный контроль на всех этапах их обращения, что могут обеспечить наши цифровые разработки».

Другие материалы рубрики

Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г.

На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь

Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней

Власти требуют от Veon $157 млн

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Техноблог

Как компьютерные системы позволяют выжить в страшных автоавариях

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Показать еще

Наука

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче