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TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям

Телеком Техника

Согласно последнему отчету Gartner 2020 Magic Quadrant, опубликованному в ноябре 2020 г. исследовательской и консалтинговой компанией Gartner, компания TP-Link, по результатам исследования, второй год подряд вошла в список «нишевых игроков» в сфере инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям. «Gartner определяет рынок инфраструктуры доступа к проводным и беспроводным сетям для компаний, поставляющих предприятиям сетевое оборудование и программное обеспечение, которые позволяют устройствам подключаться к проводной или беспроводной локальной сети Wi-Fi».

С 2019 г. поставщик сетевых решений TP-Link отмечен Magic Quadrant в категориях «инфраструктура проводного и беспроводного доступа к сетям» и «критические возможности для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям». TP-Link доcтигла значительного роста бизнеса во всем мире за последние годы и постоянно предлагает широкий выбор корпоративных продуктов и решений для предприятий любого масштаба. Бизнес-продукты TP-Link включают Omada SDN, Jetstream и Litewave коммутаторы, бизнес-маршрутизаторы Safestream и широкополосную беспроводную связь Pharos, которые подходят для гостиничного бизнеса, сферы образования и розничной торговли.

«Невозможно выразить всю благодарность нашей слаженной R&D команде, а также партнерам и заказчикам за оказанное доверие при выборе надежных и эффективных сетевых решений TP-Link, – сказал Пинджи Ли, генеральный директор по сетевому бизнесу TP-Link. – Мы продолжаем разрабатывать продукты в соответствии с нашей миссией: использовать преимущества доступных технологий и предоставлять возможности для формирования простого, прогрессивного и «подключенного» образа жизни».

В другом отчете, WLAN Tracker, подготовленном ведущей исследовательской компанией IDC, TP-Link занимает первое место в мире по поставкам Wi-Fi-устройств на протяжении более девяти лет на основе мировых поставок (по данным за II квартал 2020 г.). Благодаря высокому уровню стабильности бизнеса, постоянному увеличению производительности, а также верности своим ценностям TP-Link остается лидером на рынке WLAN и стремится удовлетворить запросы как потребительского, так и бизнес-рынков.

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